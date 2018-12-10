شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الحدود الشمالية يستقبل المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر ، اليوم القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين ، في جلسة سموه المسائية .

‏‏وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع ، وتناول سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية .

وأشاد سموه بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - في افتتاح القمة الخليجية الـ39 المنعقدة في الرياض، التي أكد فيها - أيده الله - حرص المملكة على صيانة كيان مجلس التعاون لدول الخليج العربي، باعتباره أحد أهم التكتلات الإقليمية في المنطقة ووتأكيده - حفظه الله - على أهمية تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات" وتسخير الطاقات لخدمة شعوب المجلس والحفاظ على أمن واستقرار دولنا والمنطقة, وتعزيز دورها الحضاري في المنطقة والعالم .

وأكد سموه أن الذكرى العطره للبيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين وتجديد الولاء وما وصلت إليه بلادنا من نعمٍ وافرة من الأمن والاستقرار والعزة والمنعة في شتى ميادين الحياة ، وتحقيقاً لرؤية رصينة وطموحاتٍ متينة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يقودها بعزمٍ وثبات سمو سيدي ولي العهد .

ونوه سموه بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية صادقة تميز مجتمعنا ، وماتنعم به من أمن واستقرار وطمأنينة انعكست أثارها على المواطن ورفاهيته في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - .

ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .