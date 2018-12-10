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شكرا لقرائتكم برعاية “المواطن”.. #العالم_بين_يديك في معرض عالم التجارة الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - برعاية إعلامية من صحيفة “متابعات الخليج 365“، انطلقت مساء اليوم الاثنين فعاليات معرض عالم التجارة الإلكترونية بنسختها الثانية في قاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالفيصلية، بحضور الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي.
وشهد المعرض تواجد عدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في التجارة الإلكترونية لعرض خدماتهم ومنتجاتهم في المعرض.
جاء المعرض بهدف نشر ثقافة الاستثمار في قطاع التجارة الإلكترونية، ودعم رواد الأعمال السعوديين المبتدئين في مشاريع تطبيقات إلكترونية من خلال تقديم نصائح واستشارات واستعراض التجارب الناجحة لهم.
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