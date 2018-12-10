شكرا لقرائتكم #الراجحي يكشف فعلة تحولت إلى عادة قدمت له فوائد كثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشف رجل الأعمال سليمان الراجحي تفاصيل جديدة عن رحلة نجاحه وحياته العملية.

وقال الراجحي: “عشت حياتي بسنواتها المديدة وأنا أحب المشي، كما عشتها وأنا أكره الكسل، في بداية حياتي كنت مرغمًا على المشي لمسافات طويلة وساعات عديدة لأنجز مهامي، حتى أصبحت عادة محببة قدمت لي فوائد كثيرة ليس على جسدي فقط، بل على مستوى تفكيري وعملي فيما بعد”.

وأضاف: “العقبات والتحديات أمام رواد الأعمال عديدة، وقد كانت سببًا في فشل مشاريع بعضهم، ولو تأمل الشباب تجارب من سبقوهم لأيقنوا أن كثيرًا ممن دخل في التجارة فشلوا في البدايات، ثم نجحوا، وبعدها تعددت نجاحاتهم، ومن يريد أن ينجح تجاريًّا دون أن يتعرض لهزات سيواجه متاعب قد توقفه عن مشروعه”.

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