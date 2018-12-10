شكرا لقرائتكم وزير خارجية البحرين: رئاسة الملك سلمان لـ #قمة_التعاون أبقت المسيرة على خطها الصحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد: إن من حضر قمة مجلس التعاون الخليجي أمس في الرياض أيقن بأن رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كانت محورية في إبقاء مسيرة المجلس على خطها الصحيح ونهجها السليم.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأحد، حرص المملكة على صيانة كيان مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف الملك سلمان في افتتاح أعمال القمة الخليجية الـ39 في الرياض أن مجلس التعاون قام لتعزيز الأمن والاستقرار والنماء للمواطن الخليجي.

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