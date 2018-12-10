شكرا لقرائتكم حساب المواطن .. الحالة مدفوعة ولم تصل رسالة من البنك! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تساءل مواطن بشأن وجود حالة الدفعة لديه على حساب متابعات الخليج 365 “مدفوعة”، ولكن لم تأتِ له رسالة من البنك تفيد بإيداع الدعم.

ورد حساب متابعات الخليج 365 عبر خدمة العملاء على الاستفسار بالقول: إن في حال كانت الدفعة “مدفوعة” فيجب مراجعة البنك، والتأكد أنه لم يتم الإيداع، ويلزمه توفير كشف حساب من البنك وتقديم شكوى مالية بعد أربعة أيام من تاريخ صرف الدفعة من قائمة “حالة الدفعات” وتقديم شكوى “دفعة لم تستلم”.

وأعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن مجموع الذكور المستقلين والمستوفين للشروط في الدفعة الثالثة عشرة شكلوا 47% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53% من إجمالي المتقدمين، فيما بلغ مجموع أرباب الأسر المستوفين للشروط 61% وبلغت نسبة الأفراد المستقلين 39%، وشمل الدعم 84% من المتقدمين المؤهلين للبرنامج.

وأضاف حساب متابعات الخليج 365 أن 44% من الأسر المستفيدة للدعم في حساب متابعات الخليج 365 حصلت على الاستحقاق الكامل بقيمة 1000 ريال للأسرة الواحدة خلال الدفعة الـ13.

ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أن عدد المستفيدين من أفراد وأرباب أسر في الدفعة الـ13 بلغ أكثر من 3.6 مليون مستفيد، بينما بلغت أعداد التابعين في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 8.6 مليون مستفيد تابع لأرباب الأسر، وبلغ الإجمالي حوالي 12.3 مليون مستفيد وتابع.

وكان حساب متابعات الخليج 365 قد أعلن إيداع الدفعة الـ13 في حسابات المستفيدين اليوم والتي بلغت قيمتها 2.4 مليار ريال، فيما تم صرف 24.2 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة لعدد من المستفيدين.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.