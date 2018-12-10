شكرا لقرائتكم شاب عراقي يزور #السعودية لأول مرة ويوثق بالفيديو رحلة لا تُنسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قارن شاب عراقي، أتى لأول مرة إلى المدينة المنورة، بين مطار المدينة المنورة ومطار بغداد والتطور الواضح في مطار المدينة.

ووثق الشاب العراقي بعد ذلك عند ذهابه إلى المسجد النبوي نقل الحافلات الزوار من مكان السكن إلى وجهتهم، مقارنًا أيضًا بين التنقلات في بغداد والمدينة المنورة، حيث كل حافلة موضح عليها الاسم وتنقل الزائر إلى أي مكان يريده.

وبين بعد ذلك من داخل المسجد النبوي الشريف المظلات وهي مغلقة، ثم بعد ذلك فتحتها وسط انبهاره من الخدمات الكبيرة المقدمة للزوار، كما وثق أيضًا الخدمات المقدمة وذلك عند زيارته محلات ساحات المسجد النبوي الشريف، حيث ارتدى الزي السعودي.

وبعد ذلك زار الشاب مسجد قباء وهو يرتدي الزي السعودي ويوثق الخدمات المقدمة في مسجد قباء، ثم زار بعدها مقبرة البقيع.

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