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شكرا لقرائتكم الحصيني يكشف خريطة الأمطار المتوقعة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، وجود سحب بعضها ممطر على أجزاء من القصيم والوشم وسدير والصمان والشرقية وجنوب حفر الباطن.
وتابع الحصيني: توقعات الأمطار لهذه الليلة حتى نهار غدٍ الثلاثاء على أجزاء من الشرقية والصمان وشمال منطقة الرياض والجنوبية الغربية.
كما توقع الحصيني حالة ممطرة سريعة، يليها موجة برد متوسطة من غدٍ الثلاثاء بانخفاض في الحرارة عما هي عليه حاليًّا من 3 إلى 5 درجات على المملكة والخليج تستمر 3 أيام.
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