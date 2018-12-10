شكرا لقرائتكم 90 يومًا شتوية تنتظرنا بدايتها بعد أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، حدوث الانقلاب الشتوي لعام 2018 يوم الجمعة بعد القادمة (الموافق 21 ديسمبر).

وأوضح الجهني أن هذا اليوم سيعلن بداية الشتاء فلكيًّا للنصف الشمالي للكرة الأرضية، والذي يستمر حتى 21 مارس 2018 ثم يبدأ الاعتدال الربيعي.

وتابع الجهني: “إذًا تسعون يومًا شتوية تنتظرنا بدايتها بعد أسبوعين”.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.