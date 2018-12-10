- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 90 يومًا شتوية تنتظرنا بدايتها بعد أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، حدوث الانقلاب الشتوي لعام 2018 يوم الجمعة بعد القادمة (الموافق 21 ديسمبر).
وأوضح الجهني أن هذا اليوم سيعلن بداية الشتاء فلكيًّا للنصف الشمالي للكرة الأرضية، والذي يستمر حتى 21 مارس 2018 ثم يبدأ الاعتدال الربيعي.
وتابع الجهني: “إذًا تسعون يومًا شتوية تنتظرنا بدايتها بعد أسبوعين”.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن 90 يومًا شتوية تنتظرنا بدايتها بعد أسبوعين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .