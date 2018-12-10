شكرا لقرائتكم القبض على أشخاص تسللوا إلى محمية نفود العريق للصيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تمكن أفراد قوة حماية المناطق المحمية بمحمية نفود العريق، التابعين للهيئة السعودية للحياة الفطرية، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، من القبض على أشخاص تسللوا إلى المحمية ومحاولة الصيد.

وأكدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أنه ضُبط بحوزتهم أسلحة نارية، وتم اتخاذ اللازم وتسليمهم والمضبوطات للجهات المختصة لتطبيق النظام.

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