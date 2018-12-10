شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يؤكد أهمية عدم شرعنة دولة المليشيات في مشاورات السويد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أكد وزير الشؤون الإماراتي الدكتور أنور قرقاش أن من المهم في مشاورات السويد حول اليمن الا تتم شرعنة دولة المليشيات أو تشريع المليشيات ضمن الدولة.

وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم (الإثنين): في التجارب العربية أجراس إنذار واضحة، ومن الضروري صيانة المرجعيات الأساسية للحل لضمان ديمومته ومنها القرار ٢٢١٦، التفاؤل مطلوب والتعطيل والتسويف مرفوض".