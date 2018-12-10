شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن أحمد: رئاسة الملك سلمان لـ «قمة التعاون» محورية في إبقاء مسيرة المجلس على خطها الصحيح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد أن من حضر من حضر قمة مجلس التعاون امس في الرياض أيقن بأن رئاسة خادم الحرمين الشريفين كانت محورية في ابقاء مسيرة المجلس على خطها الصحيح و نهجها السليم.

أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد أن من حضر من حضر قمة مجلس التعاون امس في الرياض أيقن بأن رئاسة خادم الحرمين الشريفين كانت محورية في ابقاء مسيرة المجلس على خطها الصحيح و نهجها السليم.

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