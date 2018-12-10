شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يتفقد المشاريع التنموية والرياضية خلال جولته للقريات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استهل أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز زيارته التفقدية لمحافظات المنطقة بتفقد مشروع نادي القريات الرياضي، وكان في استقباله لدى وصوله مقر النادي محافظ القريات صالح بن عبدالله الجاسر ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة مريح بن مصلح المريح ورئيس النادي مرزوق بن ملفي الخنجر.

وفي البداية استمع الأمير بدر بن سلطان لشرح من المهندس الاستشاري المشرف على المشروع ونسب إنجاز كل عنصر والنسبة العامة للمشروع البالغة 82٪ ثم تحدث المريح عن أسباب تعثر المشروع وتوقف المقاول وتأخره في التسليم، وأبرز الحلول الممكنة لإنهاء المشروع.

وقد وجه أمير منطقة الجوف بضرورة حل كل المعوقات وسرعة إتمام المقر والاستفادة منه، منوهاً في الوقت ذاته بالدعم الذي تحظي به الرياضة والشباب من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين متمنياً للجميع التوفيق.

بعد ذلك توجه الأمير بدر بن سلطان لمنفذ جمرك الحديثة متفقداً المشاريع الجاري تنفيذها، حيث استمع من مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق بن محمد الزهراني إلى شرح عن تلك المشاريع التي تشمل إنشاء منفذ جديد للركاب ومبنى لحرس الحدود بقيمة إجمالية بلغت 571 مليونا تقريبا.

كما اطلع على مشروع إنشاء 400 وحدة سكنية بقيمة اجمالية بلغت 325 مليونا وإنشاء مبنى متكامل لإدارة الجمرك ومستوصف وجامع بقيمة إجمالية بلغت 35 مليونا تقريبا، ومشروع تجديد وتوسعة محطة التوليد الاحتياطية بالمنفذ بقيمة إجمالية بلغت 70 مليوناً بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة وقود واستراحة متكاملة فئة «أ» بقيمه إجمالية بلغت 28 مليون ريال، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة للجمارك وحرس الحدود، لما لهما من دور كبير في حماية حدود الوطن.

بعد ذلك تفقد أمير منطقة الجوف مخطط نايف السدير حيث استمع من أمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي عن بعض الملاحظات في الخدمات وعدم إيصال التيار الكهربائي لباقي المنازل، موجهاً بإيجاد الحلول المناسبة واستكمال إيصال الخدمات.

كما وقف على جسور الأودية التي تنفذها وزارة النقل على الطريق الدولي في محافظة القريات بتكلفة تجاوزت 14 مليون ريال، واستمع من مدير عام النقل بالمنطقة المهندس عتيق بن محمد الشمري عن أعمال الصيانة الوقائية على الطريق وإعادة تنفيذ طبقة السطح الإسفلتية على نفس الطريق بتكلفة تجاوزت 22 مليون ريال.

وشملت جولة الأمير بدر بن سلطان أيضا تفقد طريق الملك عبدالعزيز والملك فيصل وأحياء الحميدية وسوق النساء وحي الخالدية وطريق الوادي، مستمعاً من رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري عن وضع تلك الطرق والأحياء التي اطلع عليها خلال جولته، مؤكداً على ضرورة العمل لكل ما من شأنه خدمة القريات وأهلها ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهة أخرى، أستقبل أمير منطقة الجوف في محافظة القريات اليوم (الاثنين)، مؤسس والمشرف علي مركز أصحاب الهمم لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالقريات بريم بن محرق الأشجعي.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على أنشطة واحتياجات أصحاب الهمم بالقريات، كما تسلم من الأشجعي التقرير السنوي للمركز والذي تضمن أهم الأهداف والإنجازات والمبادرات والبرامج والشراكات الخاصة بالمركز، متمنياً لهم التوفيق.

وفي نهاية اللقاء قدم الأشجعي شكره لأمير المنطقة على حرصه واهتمامه ودعمه لهذه الفئة الغالية لتمكينهم ودمجهم في المجتمع.