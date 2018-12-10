وزير الخارجية يبحث أبرز المستجدات في المنطقة مع نظيره التونسي

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في مكتبه اليوم، وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي. وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون الثنائي وأبرز المستجدات في المنطقة. حضر اللقاء، وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير جمال عقيل، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد العنقري، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية لشؤون الدول العربية الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين بتونس محمد العلي. ]]>

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