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محمد بن مسعود - الدمام - 18 ميدالية حصيلة أخضر رفع الأثقال افتتح الرباع سراج آل سليم مشوار الذهب للمنتخب السعودي لرفع الأثقال بانتزاعه 3 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية في منافسات وزن 61 كجم في بطولة البطولة العربية للكبار وبطولة التضامن الدولية الخامسة، حيث انتزع المركز الأول في منافسات النتر بدورة التضامن الدولية بعد منافسة كبيرة مع اللاعب التركي همدار وحل ثانياً بالمجموع وثالثاً بالخطف، فيما انتزع ذهبيتي النتر والمجموع بالبطولة العربية للكبار، وجاء ثانياً بلعبة الخطف، وقدم آل سليم مستويات مميزة أشاد بها جميع المتواجدين على صغر سنه ومقارعته لمنافسيه أصحاب الخبرة من تركيا والعراق ومصر.

وكان رباعو المنتخب السعودي لرفع الأثقال قد انتزعوا 12 ميدالية ( 8 فضيات و4 برونزيات ) في أولى منافسات البطولات العربية للناشئين والشباب والكبار لرفع الأثقال وبطولة التضامن الدولية الخامسة لرفع الأثقال (والتي تم اعتماد نتائجها ضمن برنامج النقاط التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية 2020م)، وتقام هذه المنافسات بصالة استاد القاهرة بالدولي بالعاصمة المصرية القاهرة وتستمر حتى ١٣ من ديسمبر الحالي.

وجاء أولى حصاد الأخضر من الميداليات عن طريق الرباعين جواد القيصوم بانتزاعه برونزيتي الخطف والمجموع والرباع مهدي العبندي بتحقيقه برونزية النتر ضمن منافسات وزن 55 كجم في البطولة العربية للناشئين، فيما أضاف الرباع حسن العرب فضيتي الخطف والمجموع بذات الوزن بالبطولة العربية للشباب، كما انتزع الرباع منصور آل سليم 3 ميداليات فضية بالخطف والنتر والمجموع بالبطولة العربية للكبار، كما كان لآل سليم أولى الميداليات ببطولة التضامن الدولية بتحقيقه برونزية لعبة الخطف بوزن 55 كجم، وأنهى الرباع عبد الله المرزوق حصاد أخضر الأثقال في اليوم الأول من البطولات الأربع بانتزاعه ٣ ميداليات فضية بالخطف والنتر والمجموع بمنافسات وزن 61 كجم بالبطولة العربية للناشئين.

الرباع آل سليم يفتتح مشوار الذهب في البطولة العربية والتضامن بمصر صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10 افتتح الرباع سراج آل سليم مشوار الذهب للمنتخب السعودي لرفع الأثقال بانتزاعه 3 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية في منافسات وزن 61 كجم في بطولة البطولة العربية للكبار وبطولة التضامن الدولية الخامسة، حيث انتزع المركز الأول في منافسات النتر بدورة التضامن الدولية بعد منافسة كبيرة مع اللاعب التركي همدار وحل ثانياً بالمجموع وثالثاً بالخطف، فيما انتزع ذهبيتي النتر والمجموع بالبطولة العربية للكبار، وجاء ثانياً بلعبة الخطف، وقدم آل سليم مستويات مميزة أشاد بها جميع المتواجدين على صغر سنه ومقارعته لمنافسيه أصحاب الخبرة من تركيا والعراق ومصر.

وكان رباعو المنتخب السعودي لرفع الأثقال قد انتزعوا 12 ميدالية ( 8 فضيات و4 برونزيات ) في أولى منافسات البطولات العربية للناشئين والشباب والكبار لرفع الأثقال وبطولة التضامن الدولية الخامسة لرفع الأثقال (والتي تم اعتماد نتائجها ضمن برنامج النقاط التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية 2020م)، وتقام هذه المنافسات بصالة استاد القاهرة بالدولي بالعاصمة المصرية القاهرة وتستمر حتى ١٣ من ديسمبر الحالي.

وجاء أولى حصاد الأخضر من الميداليات عن طريق الرباعين جواد القيصوم بانتزاعه برونزيتي الخطف والمجموع والرباع مهدي العبندي بتحقيقه برونزية النتر ضمن منافسات وزن 55 كجم في البطولة العربية للناشئين، فيما أضاف الرباع حسن العرب فضيتي الخطف والمجموع بذات الوزن بالبطولة العربية للشباب، كما انتزع الرباع منصور آل سليم 3 ميداليات فضية بالخطف والنتر والمجموع بالبطولة العربية للكبار، كما كان لآل سليم أولى الميداليات ببطولة التضامن الدولية بتحقيقه برونزية لعبة الخطف بوزن 55 كجم، وأنهى الرباع عبد الله المرزوق حصاد أخضر الأثقال في اليوم الأول من البطولات الأربع بانتزاعه ٣ ميداليات فضية بالخطف والنتر والمجموع بمنافسات وزن 61 كجم بالبطولة العربية للناشئين. 10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440 10:43 PM 18 ميدالية حصيلة أخضر رفع الأثقال 18 ميدالية حصيلة أخضر رفع الأثقال افتتح الرباع سراج آل سليم مشوار الذهب للمنتخب السعودي لرفع الأثقال بانتزاعه 3 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية في منافسات وزن 61 كجم في بطولة البطولة العربية للكبار وبطولة التضامن الدولية الخامسة، حيث انتزع المركز الأول في منافسات النتر بدورة التضامن الدولية بعد منافسة كبيرة مع اللاعب التركي همدار وحل ثانياً بالمجموع وثالثاً بالخطف، فيما انتزع ذهبيتي النتر والمجموع بالبطولة العربية للكبار، وجاء ثانياً بلعبة الخطف، وقدم آل سليم مستويات مميزة أشاد بها جميع المتواجدين على صغر سنه ومقارعته لمنافسيه أصحاب الخبرة من تركيا والعراق ومصر.

وكان رباعو المنتخب السعودي لرفع الأثقال قد انتزعوا 12 ميدالية ( 8 فضيات و4 برونزيات ) في أولى منافسات البطولات العربية للناشئين والشباب والكبار لرفع الأثقال وبطولة التضامن الدولية الخامسة لرفع الأثقال (والتي تم اعتماد نتائجها ضمن برنامج النقاط التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية 2020م)، وتقام هذه المنافسات بصالة استاد القاهرة بالدولي بالعاصمة المصرية القاهرة وتستمر حتى ١٣ من ديسمبر الحالي.

وجاء أولى حصاد الأخضر من الميداليات عن طريق الرباعين جواد القيصوم بانتزاعه برونزيتي الخطف والمجموع والرباع مهدي العبندي بتحقيقه برونزية النتر ضمن منافسات وزن 55 كجم في البطولة العربية للناشئين، فيما أضاف الرباع حسن العرب فضيتي الخطف والمجموع بذات الوزن بالبطولة العربية للشباب، كما انتزع الرباع منصور آل سليم 3 ميداليات فضية بالخطف والنتر والمجموع بالبطولة العربية للكبار، كما كان لآل سليم أولى الميداليات ببطولة التضامن الدولية بتحقيقه برونزية لعبة الخطف بوزن 55 كجم، وأنهى الرباع عبد الله المرزوق حصاد أخضر الأثقال في اليوم الأول من البطولات الأربع بانتزاعه ٣ ميداليات فضية بالخطف والنتر والمجموع بمنافسات وزن 61 كجم بالبطولة العربية للناشئين.

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المصدر : الخليج 365