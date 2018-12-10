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محمد بن مسعود - الدمام - جدّد اللواء عبدالعزيز العضاض مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل، الولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة. وقال: "نحتفي هذه الأيام بالذكرى الرابعة لتولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء "حفظه الله" مقاليد الحكم مجددين الطاعة والبيعة والولاء راجين من الله أن يديم على مملكتنا الحبيبة أمنها واستقرارها وعزها ورخاءها تحت ظل قيادتنا الرشيدة. وأضاف: ذكرى البيعة تمثل أرقى صور التلاحم والمحبة بين الشعب والقيادة الكريمة، وهو ما يجعلنا نفخر ونسعد بمثل هذه المناسبات، التي تزيد من تكاتفنا مع قيادتنا الحكيمة، وتحفز عطاءنا نحو وطننا الغالي، فمنذ عهد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والوطن يشهد ازدهاراً ملحوظاً في شتى الجوانب التنموية والحضارية خصوصاً في هذا العهد بفضل من الله ثم سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- التي أسست المرحلة التنموية الشاملة والمستدامة من رؤية المملكة 2030، المعتمدة على المنهجيات والاستراتيجيات الواعية، والتي أسهمت في الوصول إلى مستقبل مزدهر، تتعزز فيه مكانة المملكة دولياً.

مدير الدفاع المني بحائل: ذكرى البيعة تعكس التلاحم بين المواطن والقيادة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10 جدّد اللواء عبدالعزيز العضاض مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل، الولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة. وقال: "نحتفي هذه الأيام بالذكرى الرابعة لتولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء "حفظه الله" مقاليد الحكم مجددين الطاعة والبيعة والولاء راجين من الله أن يديم على مملكتنا الحبيبة أمنها واستقرارها وعزها ورخاءها تحت ظل قيادتنا الرشيدة. وأضاف: ذكرى البيعة تمثل أرقى صور التلاحم والمحبة بين الشعب والقيادة الكريمة، وهو ما يجعلنا نفخر ونسعد بمثل هذه المناسبات، التي تزيد من تكاتفنا مع قيادتنا الحكيمة، وتحفز عطاءنا نحو وطننا الغالي، فمنذ عهد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والوطن يشهد ازدهاراً ملحوظاً في شتى الجوانب التنموية والحضارية خصوصاً في هذا العهد بفضل من الله ثم سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- التي أسست المرحلة التنموية الشاملة والمستدامة من رؤية المملكة 2030، المعتمدة على المنهجيات والاستراتيجيات الواعية، والتي أسهمت في الوصول إلى مستقبل مزدهر، تتعزز فيه مكانة المملكة دولياً. 10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440 10:30 PM جدّد اللواء عبدالعزيز العضاض مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل، الولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة. وقال: "نحتفي هذه الأيام بالذكرى الرابعة لتولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء "حفظه الله" مقاليد الحكم مجددين الطاعة والبيعة والولاء راجين من الله أن يديم على مملكتنا الحبيبة أمنها واستقرارها وعزها ورخاءها تحت ظل قيادتنا الرشيدة. وأضاف: ذكرى البيعة تمثل أرقى صور التلاحم والمحبة بين الشعب والقيادة الكريمة، وهو ما يجعلنا نفخر ونسعد بمثل هذه المناسبات، التي تزيد من تكاتفنا مع قيادتنا الحكيمة، وتحفز عطاءنا نحو وطننا الغالي، فمنذ عهد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والوطن يشهد ازدهاراً ملحوظاً في شتى الجوانب التنموية والحضارية خصوصاً في هذا العهد بفضل من الله ثم سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- التي أسست المرحلة التنموية الشاملة والمستدامة من رؤية المملكة 2030، المعتمدة على المنهجيات والاستراتيجيات الواعية، والتي أسهمت في الوصول إلى مستقبل مزدهر، تتعزز فيه مكانة المملكة دولياً.

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المصدر : الخليج 365