منح جائزة رواد التواصل الاجتماعي للأميرة ريما بنت بندر

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تسلمت وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، رئيسة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية الأميرة ريما بنت بندر، جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، عن فئة الرياضة للأفراد، ضمن الحفل السنوي الذي أُقيم اليوم، في مدينة دبي.
وسلم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، الأميرة ريما الجائزة، نظرًا لجهودها في تفعيل البرامج والأنشطة الرياضية، وتعزيزها بين أفراد المجتمع، واستخدامها لمنصات التواصل الاجتماعي في نشر الوعي الصحي من خلال عددٍ من المبادرات التي لاقت إقبالاً كبيرًا بين الشباب.
منح جائزة رواد التواصل الاجتماعي للأميرة ريما بنت بندرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10
تسلمت وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، رئيسة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية الأميرة ريما بنت بندر، جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، عن فئة الرياضة للأفراد، ضمن الحفل السنوي الذي أُقيم اليوم، في مدينة دبي.
وسلم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، الأميرة ريما الجائزة، نظرًا لجهودها في تفعيل البرامج والأنشطة الرياضية، وتعزيزها بين أفراد المجتمع، واستخدامها لمنصات التواصل الاجتماعي في نشر الوعي الصحي من خلال عددٍ من المبادرات التي لاقت إقبالاً كبيرًا بين الشباب.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
10:15 PM
عن فئة الرياضة للأفراد ضمن الحفل السنوي الذي أُقيم في دبي
تسلمت وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، رئيسة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية الأميرة ريما بنت بندر، جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، عن فئة الرياضة للأفراد، ضمن الحفل السنوي الذي أُقيم اليوم، في مدينة دبي.
وسلم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، الأميرة ريما الجائزة، نظرًا لجهودها في تفعيل البرامج والأنشطة الرياضية، وتعزيزها بين أفراد المجتمع، واستخدامها لمنصات التواصل الاجتماعي في نشر الوعي الصحي من خلال عددٍ من المبادرات التي لاقت إقبالاً كبيرًا بين الشباب.
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المصدر : الخليج 365
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