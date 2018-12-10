"صحة نجران" تكرّم متميزيها لحصدهم المركز الأول في مؤشرات الأداء

محمد بن مسعود - الدمام - على مستوى مناطق المملكة

نظمت الشؤون الصحية بمنطقة نجران حفل التميز للعام 2018م، لتحقيقها مراكز متقدمة في مؤشرات الأداء العامة على مستوى وزارة الصحة.

وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران خالد بن عايض العسيري خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة إن الخدمات الصحية بالمنطقة تشهد نقلة نوعية نتيجة تدشين عددٍ من المشروعات الصحية في مختلف التخصصات الطبية واستقطاب كوادر طبية عالية التأهيل في تخصصات نادرة ودقيقة اسهمت في تقليص عدد الإحالات خارج المنطقة، منوهًا بالجهود المبذولة من جميع الإدارات التي أسهمت في تحقيق صحة نجران مراكز متقدمة في مؤشرات الأداء في مقدمتها مركز تجربة المريض (937) والذي حقق نسبة رضا تجاوزت 97 % وكذلك تحقيق المركز الثاني على مستوى وزارة الصحة في مؤشر خدمة موعد والتميز في جميع المؤشرات الأخرى التي انعكست على جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية.

فيما أوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران علي آل جليدان أن صحة المنطقة حققت المركز الأول في مؤشرات الأداء العامة بنسبة 96 % على مستوى مناطق المملكة.

وأكد أن الاحتفال شهد تكريم مستشفى الملك خالد لتحقيقه المركز الأول على مستوى الوزارة في نتائج برنــامج المتطلبات الوطنية الأساسية لسلامة المرضى (أمان) وكذلك تكريم مستشفى نجران العام الجديد لحصوله على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) للعام 2018م بالإضافة الى تكريم مجمع الامل والصحة النفسية لتحقيقه المركز الأول على مستوى مجمعات الأمل والصحة النفسية بالمملكة في نتائج برنــامج أمان والمركز الأول في الشفافية.

كما شمل الاحتفال تكريم المختبر الإقليمي لحصوله على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) للعام 2018م ومستشفيات خباش ويدمة لإجتيازها تقييم برنامج أمان ومستشفى شرورة العام لتميزه في تحسين وتطوير بيئة العمل الجديدة وتقديم جائزة التميز لجميع الإدارات والموظفين المتميزين في الاداء خلال العام 2018م.