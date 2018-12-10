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محمد بن مسعود - الدمام - غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الظهران بالمنطقة الشرقية.

وكان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية وعدد من كبار المسؤولين.



ولي العهد يغادر المنطقة الشرقية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-10 غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الظهران بالمنطقة الشرقية.

وكان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية وعدد من كبار المسؤولين.

10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440 09:36 PM غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الظهران بالمنطقة الشرقية.

وكان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية وعدد من كبار المسؤولين.



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المصدر : الخليج 365