إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهِّر بصيدليتَيْن لإعلانهما إجراء تخفيضات دون ترخيص

محمد بن مسعود - الدمام - شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بصيدليتَيْن، تبيعان الأدوية ومستحضرات التجميل بمحافظة الزلفي، والمشرف المسؤول عنهما؛ وذلك إثر ثبوت مخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري، وعدم الالتزام بضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية بإجراء تخفيضات تجارية دون الحصول على ترخيص، وهو ما يتسبب في إيهام المستهلكين وتضليلهم.

ونص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض على فرض غرامة مالية على المخالف، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقته.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد لاحظت أثناء القيام بجولاتها التفتيشية الاعتيادية بمحافظة الزلفي إعلان وجود عروض ترويجية على منتجات الحليب وأدوات التجميل والمنظفات. وبالتحقق من تلك العروض تبين عدم التزام المنشأتين بضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية، وذلك بإعلان تخفيضات تجارية دون الحصول على ترخيص، وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري. وبناء عليه تمت إحالة القضية إلى الجهات القضائية لمعاقبة المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة وفَّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًّا من خلال تطبيق تخفيضات؛ وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات، ولضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين، والقضاء على العروض الوهمية كافة.

هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، ومراقبة العروض التسويقية للمنشآت والمراكز والمحال التجارية؛ وذلك لضمان عدم وجود أي تضليل أو خداع للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة تجاه أي مخالفات يتم ضبطها، وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.