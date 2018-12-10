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محمد بن مسعود - الدمام - اختتم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة دورة وقت الريشة في نسختها الأولى للسيدات التي نُظمت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة لمدة 3 أيام بالصالة الرياضية لجامعة الأميرة نورة بمشاركة ما يقارب 50 متدربة. وتعد هذه الدورة الثانية بشكل عام التي ينظمها الاتحاد ضمن خطته التي يسعى من خلالها لتمكين المرأة في المجال الرياضي، فقد نظم الاتحاد دورته الأولى لحكمات اللعبة مطلع شهر نوفمبر التي تم خلالها إعداد عشرين حكمة وطنية يقمن بتحكيم بطولات الريشة الطائرة المحلية.

وتم تصميم برنامج الدورة ليتناول الحديث عن اللعبة بشكل عام، ومهاراتها الأساسية، وأدواتها وأهم الاستراتيجيات المستخدمة للتدريب في مجال اللعبة.

من جهته أوضح المدير التنفيذي للاتحاد يزيد المسعود أن هذه الدورة تأتي ضمن مجموعة البرامج والأنشطة الرياضية التي ينظمها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي التي يسعى من خلالها لتوفير التعليم الرياضي للسيدات من ممارسات اللعبة وتمكينهن رياضياً في مجال لعبة الريشة الطائرة ضمن عضوية الاتحاد الفعالية في الاتحاد الدولي للريشة الطائرة.

بمشاركة 50 متدربة.. الاتحاد السعودي للريشة الطائرة يختتم أولى دوراته للسيدات صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10 اختتم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة دورة وقت الريشة في نسختها الأولى للسيدات التي نُظمت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة لمدة 3 أيام بالصالة الرياضية لجامعة الأميرة نورة بمشاركة ما يقارب 50 متدربة. وتعد هذه الدورة الثانية بشكل عام التي ينظمها الاتحاد ضمن خطته التي يسعى من خلالها لتمكين المرأة في المجال الرياضي، فقد نظم الاتحاد دورته الأولى لحكمات اللعبة مطلع شهر نوفمبر التي تم خلالها إعداد عشرين حكمة وطنية يقمن بتحكيم بطولات الريشة الطائرة المحلية.

وتم تصميم برنامج الدورة ليتناول الحديث عن اللعبة بشكل عام، ومهاراتها الأساسية، وأدواتها وأهم الاستراتيجيات المستخدمة للتدريب في مجال اللعبة.

من جهته أوضح المدير التنفيذي للاتحاد يزيد المسعود أن هذه الدورة تأتي ضمن مجموعة البرامج والأنشطة الرياضية التي ينظمها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي التي يسعى من خلالها لتوفير التعليم الرياضي للسيدات من ممارسات اللعبة وتمكينهن رياضياً في مجال لعبة الريشة الطائرة ضمن عضوية الاتحاد الفعالية في الاتحاد الدولي للريشة الطائرة. 10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440 09:44 PM اختتم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة دورة وقت الريشة في نسختها الأولى للسيدات التي نُظمت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة لمدة 3 أيام بالصالة الرياضية لجامعة الأميرة نورة بمشاركة ما يقارب 50 متدربة. وتعد هذه الدورة الثانية بشكل عام التي ينظمها الاتحاد ضمن خطته التي يسعى من خلالها لتمكين المرأة في المجال الرياضي، فقد نظم الاتحاد دورته الأولى لحكمات اللعبة مطلع شهر نوفمبر التي تم خلالها إعداد عشرين حكمة وطنية يقمن بتحكيم بطولات الريشة الطائرة المحلية.

وتم تصميم برنامج الدورة ليتناول الحديث عن اللعبة بشكل عام، ومهاراتها الأساسية، وأدواتها وأهم الاستراتيجيات المستخدمة للتدريب في مجال اللعبة.

من جهته أوضح المدير التنفيذي للاتحاد يزيد المسعود أن هذه الدورة تأتي ضمن مجموعة البرامج والأنشطة الرياضية التي ينظمها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي التي يسعى من خلالها لتوفير التعليم الرياضي للسيدات من ممارسات اللعبة وتمكينهن رياضياً في مجال لعبة الريشة الطائرة ضمن عضوية الاتحاد الفعالية في الاتحاد الدولي للريشة الطائرة.

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المصدر : الخليج 365