السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل المواطنين والمسئولين بمحافظة القريات

القريات 03 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال في مركز الحديثة مساء اليوم جموع المواطنين وشيوخ القبائل بمحافظة القريات ، الذين قدِموا للسلام على سموه .
كما استقبل سموه عدداً من القضاة في محافظة القريات ومديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكرين .
واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان خلال الاستقبال لمطالب واقتراحات المواطنين، التي تحظى باهتمام سموه .
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .
حضر الاستقبال محافظ القريات ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وعدد من المسؤولين.
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21:31ت م
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