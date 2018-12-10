السعودية اليوم / سمو ولي العهد يغادر المنطقة الشرقية



الظهران 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

غادر صاحب السمو الملكي الأمير

وكان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية و صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية وعدد من كبار المسئولين.

// انتهى //

21:23ت م

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الظهران 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسغادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الظهران بالمنطقة الشرقية.وكان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية و صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية وعدد من كبار المسئولين.// انتهى //21:23ت م0276

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