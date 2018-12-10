السعودية اليوم / وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني يلتقي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل البحريني



لندن 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

التقى وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ألستر بيرت اليوم الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين أسامة بن عبد الله بن راشد العبسي.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان الحكومة البريطانية، مناقشة القضايا المتعلقة بمحاربة جرائم الإتجار بالبشر وجرائم الرق الحديث وحقوق العمال وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد بيرت من خلال البيان بجهود مملكة البحرين في محاربة جرائم الإتجار بالبشر، معرباً عن تطلع بلاده لزيادة التعاون مع المملكة في المجالات ذات الصلة.

// انتهى //

21:18ت م

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لندن 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ألستر بيرت اليوم الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين أسامة بن عبد الله بن راشد العبسي.وجرى خلال اللقاء بحسب بيان الحكومة البريطانية، مناقشة القضايا المتعلقة بمحاربة جرائم الإتجار بالبشر وجرائم الرق الحديث وحقوق العمال وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأشاد بيرت من خلال البيان بجهود مملكة البحرين في محاربة جرائم الإتجار بالبشر، معرباً عن تطلع بلاده لزيادة التعاون مع المملكة في المجالات ذات الصلة.// انتهى //21:18ت م0275

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