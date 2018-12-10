شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الصم بالشرقية : بناء الإنسان السعودي نهج أصيل لدى قيادتنا والان نبدء بالتفاصيل

رفع رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية ناصر بن وهق السهلي بإسم اعضاء نادي الصم بالمنطقة الشرقية التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله حيث أكد السهلي بأن من نعم الله علينا في هذا الوطن الكبير أننا نحظى بمكانة عالية بين الشعوب ، مكانة أكدها ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بتوجيهاته السديدة وقراراته الصائبة . فتاريخنا مجيد ومجدنا عريق ومستقبلنا زاهر بمشيئة الله .

وأضاف بأنه في ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين تسارعت خُطى التطور وملامح الازدهار فطالت جميع القطاعات والميادين التي تحقق الرفاهية للمواطن السعودي ، مشيرا إلى أن ذلك هو نهج قيادتنا الحكيمة في الاهتمام ببناء الإنسان السعودي ، فبُذلت الجهود الجبارة ، و رُسمت الخطط والاستراتيجيات لقيام نهضة حضارية أكثر شمولية مستندة بعد توفيق الله تعالى إلى رؤى طموحة وعزيمة قوية .

وألمح الأمين العام للنادي سلطان المطيري بأنه من الفخر والاعتزاز تلك الإنجازات التاريخية لهذا الوطن المعطاء فالمشروعات العملاقة في كل منطقة من مناطق هذا الوطن الغالي وفي جانب الرياضي نجد الدعم الكبير لقطاع الرياضة والشباب حيث نحظى بجملة مشاريع تطويرية تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة في مختلف المجالات ومن ذلك أندية الصم حيث تعتبر نافذة حقيقية للاصم وبوابة تسهم في تبني المواهب والإبداعات.

وأشار بأنه يوم تفيض فيه مشاعر الاعتزاز فنتحدث عن عهد مفعم بالإنجازات النوعية والقرارات الشجاعة والخطوات الحازمة ، نتحدث عن عهد زاهر نعيشه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ، وهنا نجدها فرصة سانحة لأن نجدد البيعة ونعلن الولاء والوفاء عهدا و وعدا لقائدنا و والدنا الملك سلمان - أيده الله -

متفائلون كل التفاؤل بأن يكون مستقبلنا بمشيئة الله حافلا بالخير و زاخرا بالنماء ، نزداد فيه تلاحما والتفافا حول قيادتنا الرشيدة ، رغم أنف الحاسدين ، وكيد المعتدين .