شكرا لقرائتكم فيصل بن بندر يستقبل مدير جوازات الرياض ومساعده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمقر مكتبه بالإمارة، مدير جوازات المنطقة العميد محمد بن نايف الهباس ومساعده العميد سفر بن منصور بن دليم، إثر صدور قرار مدير عام الجوازات بتعيينهما مديرًا لجوازات منطقة الرياض ومساعدًا له.

وأكد أمير منطقة الرياض على أهمية دور الجوازات في خدمة أهالي المنطقة، مشيدًا بالتطور الملحوظ الذي تشهده الجوازات في كافة فروعها.

وتمنى للعميد الهباس والعميد القحطاني كل التوفيق في حياتهما العلمية القادمة.

وعبر الهباس والقحطاني عن خالص شكرهما للأمير فيصل بن بندر على الدعم والتشجيع غير المستغرب من سموه لكافة قيادات القطاعات التابعة للمنطقة، واعدين ببذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن والمقيم.

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