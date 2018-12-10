شكرا لقرائتكم #ناصر_الصالح يدعم الترفيه في المملكة بمشروع مفاجأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - فاجأ الموسيقار ناصر الصالح، محبيه بخطوة جديدة هي الأولى منذ تواجده في الوسط الفني، عندما احتفل قبل أيام بتوقيع عقد إنتاج غنائي للفنانة المغربية إيمان الشميطي.

وكشف الصالح الذي يملك تجارب موسيقية كبيرة خلال عمره الفني الذي قارب 3 عقود أنه بصدد فتح شركة إنتاج تقدم مشروعًا فنيًّا مختلفًا، وتخدم على وجه التحديد الفنانين الشباب أصحاب الأصوات الجميلة، بحسب “العربية”.

وقال الصالح: “أول خطوة كانت التوقيع مع الفنانة إيمان الشميطي التي كنت معجبًا بصوتها منذ أن كانت في برنامج (آراب غوت تالنت)، وهي باكورة إنتاج مشروعنا الفني، وسنطلق شركة إنتاج ضخمة نتحدث عن تفاصيلها لاحقًا”.

ولفت إلى أن مشروعه الفني يستهدف دعم الترفيه في السعودية وتنظيم الفعاليات، وتعهد الحفلات، وسيحتوي أيضًا على أستوديوهات تسجيل مجهزة تقنيًّا.

وحول ما إذا كانت له نوايا لاحتكار ألحان الفنانين الذين سيتعاقد معهم، قال الملحن ناصر الصالح: “ستكون مهمتنا الأساسية دعم وتبني المواهب وصقلها فنيًّا، سواء في الخليج أو العالم العربي، وعندما وقعت مع إيمان الشميطي ليس من أجل أن أقدم لها ألحانًا، بل سيشاركني الزملاء الملحنون في تقديم هذا الصوت بشكل جميل”.

وعن تفاصيل العقود القادمة مع الفنانين الشباب، أوضح أنها ستشمل إنتاج ألبومات وإقامة حفلات، وسيكون هناك عمل ضخم، على حد وصفه.

وشدد على أنه يهدف إلى خدمة بلده من خلال الموسيقى التي تعبر عن تطور ورقي الشعوب وهي والحديث للصالح بمثابة رسالة سلام ومحبة في العالم، قائلًا: “إذا ما تمسكنا بالموسيقى السعودية وحافظنا عليها نحن أبناؤها وحافظنا على هويتنا في أغنياتنا وألحاننا لن نجد من يحافظ عليها”.

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