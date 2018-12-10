شكرا لقرائتكم #عسير .. إزالة تعديات على أكثر من 2 مليون م2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أزالت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، تعديات على الأراضي الحكومية بأكثر من 2 مليون م2.

وشملت أعمال الإزالة تعديات ومباني عشوائية وغير مرخصة بجانب عقوم ترابية وشبوك أقيمت على أراضٍ حكومية، في أكثر من 20 موقعًا تركزت في أغلبها في خميس مشيط ومحايل عسير وبللحمر وأحد رفيدة.

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