الان تتابع شاهد ..مدني الطائف يفك احتجاز شخصين علقا في جبل الهدا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أحتجز،اليوم شخصان بعد أن علقا في جبل الهدا في رحلة تنزه كانا يقومان بها. وقام مدني الطائف بالتعامل مع الحالة و فك احتجاز الشخصين وهم بصحة جيدة .

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