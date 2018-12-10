شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تركي بن محمد بن فهد: ذكرى البيعة تمر وبلادنا في أمن وأمان وعزة وتمكين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رفع المستشار في الديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم.

وقال الأمير تركي بن محمد بن فهد بهذه المناسبة: إن ذكرى البيعة التي يجددها أبناء الوطن كل عام، ترسم أروع صور الولاء لقيادة المملكة العربية السعودية، كما أنها تعبر عن مشاعر الترابط بين الشعب وقيادته بصورة غير مسبوقة، وتزيدها السنين ثباتاً وقوة.

وأضاف الأمير تركي بن محمد بن فهد: إن ذكرى البيعة تمر ولله الحمد وبلادنا في أمن وأمان وعزة وتمكين، مجدداً البيعة على السمع والطاعة، والعمل على ما يسهم في تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وآمال مواطني وطننا الغالي.