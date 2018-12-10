شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير والجهيناوي يزوران مركز الاتصال والإعلام بوزارة الخارجية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

زار وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ووزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم (الاثنين) مقر مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية، حيث كان في استقبالهما مدير عام المركز أحمد بن محمد الطويان ومدراء الإدارات بالمركز.

واستمع الوزير الجهيناوي إلى شرح عن أعمال المركز الاتصالية والإعلامية، واطلع على برامج الدبلوماسية الرقمية السعودية وما حققته المملكة من إنجازات في هذا المجال، وأجزاء من الاستراتيجية الاتصالية التي ينجزها المركز قدمها مكتب إدارة المشاريع بالمركز.

كما زار أقسام الإبداع والإنتاج المرئي والدراسات والأبحاث المتخصصة، واطلع كذلك على نماذج من أعمال المركز، وشاهد فيلماً من إنتاج قسم الابتكار الرقمي في المركز.

رافق وزير الشؤون الخارجية التونسي ووزير الخارجية في زيارتهما، وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، والوفد المرافق لوزير الشؤون الخارجية التونسي.