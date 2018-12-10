شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير ونظيره التونسي يزوران معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

زار وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية خميس الجهيناوي، اليوم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، حيث كان في استقبالهما مدير عام المعهد الدكتور عبدالله السلامة.

والتقى وزير الخارجية ووزير الشؤون الخارجية التونسي، أعضاء هيئة التدريس واطلعوا على مرافق المعهد وجهوده في خدمة الدبلوماسية السعودية.

رافق وزير الخارجية، وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، والوفد المرافق لمعالي وزير الشؤون الخارجية التونسي.