خادم الحرمين يستقبل مديري الجامعات ووكلاء وزارة التعليم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم مديري الجامعات ووكلاء وزارة التعليم ومديري إدارات التعليم وكبار المختصين والمختصات في المجال التعليمي بالمملكة الذين قدموا للسلام عليه.

وأشار خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال إلى ما توليه الدولة من اهتمام كبير بالتعليم، ودور العلم في نهضة الأمم وتقدمها، متمنيا لهم جميعا التوفيق والسداد.

حضر الاستقبال رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الأمير الدكتور فيصل المشاري، ووزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.