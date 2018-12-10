مشاغل الملك لم تمنعه من صلة رحمه..هذا هو الجانب المضيء من سلمان الإنسان

محمد بن مسعود - الدمام - الوطن يحتفل بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم

رغم المشاغل الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في إدارته لشؤون الدولة منذ توليه مقاليد الحكم في السعودية في 23 يناير 2105 م، لم يتخل عن عادته بصلة الرحم لأشقائه وأخواله إذ يحرص - يحفظه الله - على زياراتهم بين حين وآخر للاطمئنان عليهم.

ففي الوقت الذي تسير السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله من تقدم إلى تقدم في كافة المجالات ـ يظهر الجانب الآخر للملك سلمان، سلمان الأخ سلمان الإنسان إذ كرس يحفظه الله وهو الرجل الأول في الدولة مفهوم الأخوة الحقيقية وصلة الأرحام.

وقد أظهرت صور ومقاطع فيديو عديدة الجانب الآخر للملك سلمان إذ أظهر فيديو متداول خلال توديع الملك سلمان للأمير عبد الرحمن لقطة جميلة، قبّل خلالها الملك سلمان يد الأمير عبد الرحمن احتراماً وتقديراً لأخيه، وتعبيراً عن سعادته بالزيارة حيث أقام حينها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مأدبة عشاء في قصر العوجا بالدرعية لأخيه الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

كما أظهرت صور أخرى زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - لأخيه الأمير طلال بن عبدالعزيز في منزله للاطمئنان عليه وأخرى لزيارته لأخيه الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، كما حرص - حفظه الله - على زيارة أخواله (السدارى) التي أظهرت أعظم صور البر.

وقد تم تداول مقطع فيديو لزيارته - حفظه الله – لأخواله، استذكر خلالها ذكرياته مع خاله الأمير الشاعر خالد الأحمد السديري - رحمه الله - عندما كان أميراً لنجران، وقصيدة الأمير السديري، التي جاء في مطلعها ": ما غير أنا وأنت يا سلمان *** نمسي ونصبح على الدامة.

كما حرص حفظه الله على حضور المناسبات الخاصة بحفل زفاف أبناء أشقائه إذ أظهرت صور حضوره زفاف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، كما حرص على حضور حفل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز.

يذكر أن الوطن يحتفل اليوم بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم في المملكة وحققت خلالها العديد من المنجزات محلياً ودولياً وأولى الملك سلمان المواطن السعودي اهتمامه الكبير لتوفير العيش الكريم له، كما سارت بلادنا بخطوات متسارعة نحو التقدم والازدهار وتم تدشين عدد كبير من المشاريع الاقتصادية الضخمة ضمن رؤية السعودية 2030 التي يقودها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.