1300 مدرسة تحتفل بذكرى البيعة في تعليم عسير

محمد بن مسعود - الدمام - آل كركمان: تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج للاحتفاء بالمناسبة

احتفلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير والمكاتب التابعة لها وأكثر من 1300 مدرسة للبنين والبنات أمس (الأحد) بحلول الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - مقاليد الحكم.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة جلوي آل كركمان، أنه تم تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج للاحتفاء بهذه المناسبة شملت تفعيل الأنشطة الطلابية والاصطفاف وبرامج الإذاعة، وإتاحة الفرصة لمنسوبي ومنسوبات التعليم من إداريين وإداريات ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات، للتعبير عن مشاعرهم بهذه المناسبة، وبما يُسهم في تنمية الولاء والمواطنة، والتعريف بما شهدته المملكة العربية السعودية من تطور وإصلاح وتنمية شاملة، وتعزيز لدورها على كل المستويات، وتبنيها لرؤية تواكب تطلعات العصر.

وأضاف آل كركمان: تم تنفيذ حملة إعلامية مصاحبة تم من خلالها توظيف وسائل وحسابات الإدارة والمكاتب والمدارس للتعريف بالمناسبة وإبراز جهود الميدان.