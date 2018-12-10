"التويجري": أكثر من 20 مليون مواطن يبادلون خادم الحرمين الحب والولاء

محمد بن مسعود - الدمام - رفع الشكر للقيادة نيابة عن منسوبي "التدريب التقني" بمناسبة ذكرى البيعة

جدد الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة الذي يصادف اليوم الاثنين العاشر من ديسمبر 2018م.

ورفع الدكتور التويجري باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات كليات التميز أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين داعيًا الله جلت قدرته أن يحفظ بلادنا وقيادتنا وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وقال الدكتور التويجري إن ذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - مقاليد الحكم في المملكة هي ذكرى عطرة وذكرى مجيدة يستشعر بها سنويًا أكثر من 20 مليون مواطن ومواطنة من أبناء هذا الوطن المعطاء حبًا وولاء واعتزازًا للقيادة الرشيدة على إنجازاتها التنموية الشاملة التي تلبي احتياجات الوطن والمواطن فضلاً عن اهتمامها بالقضايا العربية والإسلامية وتأكيدًا لدورها الريادي ومكانتها السياسية وثقلها الاقتصادي مما جعلها محط أنظار العالم أجمع.

وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين منذ توليه مقاليد الحكم لم يأل جهدًا في المضي قدمًا بمسيرة الوطن نحو التطور والتقدم في شتى المجالات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مؤكدًا أن هذه البلاد ولله الحمد قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واهتمت بالعلم والعلماء إيمانًا منها بأن هذا هو أساس التطور والرقي والسبيل إلى الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأشار إلى الاهتمام والدعم السخي واللامحدود الذي يلقاه التعليم التقني والمهني من قيادة هذه البلاد المباركة ومساهمته في دفع عجلة التنمية في تأهيل وتطوير القدرات البشرية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي أطلقت في عهده الميمون لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأكد "التويجري" أن شركة كليات التميز التي أنشئت في العام 2013م تشرف على 30 كلية من الكليات التقنية العالمية المنتشرة في 22 مدينة حول المملكة، ويبلغ عدد متدربيها أكثر من 25 ألف متدرب ومتدربة، إضافة إلى معاهد الشراكات الإستراتيجية البالغ عددها 29 معهدًا متخصصًا في مجالات اقتصادية متنوعة يتدرب بها قرابة 10 آلاف متدرب ومتدربة تدريبًا مبتدئًا بالتوظيف.

