تكرار محاولات سرقة باب أثري بجدة.. والجهات المختصة تتفاعل لحمايته

محمد بن مسعود - الدمام - "منى أبو سليمان" وجَّهت نداء عبر تويتر لحماية بيت البترجي العريق

تتابع الجهات المختصة قضية محاولة سرقة باب أثري، يقع في مدينة جدة التاريخية، وتكررت محاولات سرقته.

وفي التفاصيل، تفاعلت هيئة السياحة والتراث مع نداء سفيرة النوايا الحسنة سابقًا، الإعلامية السعودية منى أبو سليمان، حول باب بيت بترجي العريق، وأكدت أنه تم تحويل ملاحظتها إلى الجهة المختصة.

ووجهت منى أبو سليمان نداء إلى الجهات المختصة عبر حسابها على تويتر لحماية باب بيت البترجي من السرقة مجددًا، وقالت: "يوم الأحد، ٩ ديسمبر، ومحاولة جديدة لسرقة الباب. واضح أن هناك مشتريًا جاهزًا، ويقال إن الوسيط يسكن بالقرب من زاوية السمان، وإنه يشتري الأجزاء المسروقة ويبيعها. المحاولات مستمرة ومستميتة".

يُشار إلى أن بيت بترجي الذي يقع في حارة الشام ضمن مدينة جدة التاريخية كان أول مقر للسفارة الأمريكية في جدة قبل ما يقارب 80 عامًا، ويتكون من ثلاثة طوابق، ويحتوي على العديد من الحجرات والمقاعد. فيما كان المنزل المجاور التابع لعائلة البترجي أيضًا مقرًّا لأولبعثة بريطانية للتنقيب عن النفط في السعودية. وتحرص الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأمانة جدة على ترميم هذين البيتين.