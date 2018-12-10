- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تكرار محاولات سرقة باب أثري بجدة.. والجهات المختصة تتفاعل لحمايته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تتابع الجهات المختصة قضية محاولة سرقة باب أثري، يقع في مدينة جدة التاريخية، وتكررت محاولات سرقته.
وفي التفاصيل، تفاعلت هيئة السياحة والتراث مع نداء سفيرة النوايا الحسنة سابقًا، الإعلامية السعودية منى أبو سليمان، حول باب بيت بترجي العريق، وأكدت أنه تم تحويل ملاحظتها إلى الجهة المختصة.
ووجهت منى أبو سليمان نداء إلى الجهات المختصة عبر حسابها على تويتر لحماية باب بيت البترجي من السرقة مجددًا، وقالت: "يوم الأحد، ٩ ديسمبر، ومحاولة جديدة لسرقة الباب. واضح أن هناك مشتريًا جاهزًا، ويقال إن الوسيط يسكن بالقرب من زاوية السمان، وإنه يشتري الأجزاء المسروقة ويبيعها. المحاولات مستمرة ومستميتة".
يُشار إلى أن بيت بترجي الذي يقع في حارة الشام ضمن مدينة جدة التاريخية كان أول مقر للسفارة الأمريكية في جدة قبل ما يقارب 80 عامًا، ويتكون من ثلاثة طوابق، ويحتوي على العديد من الحجرات والمقاعد. فيما كان المنزل المجاور التابع لعائلة البترجي أيضًا مقرًّا لأولبعثة بريطانية للتنقيب عن النفط في السعودية. وتحرص الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأمانة جدة على ترميم هذين البيتين.
تكرار محاولات سرقة باب أثري بجدة.. والجهات المختصة تتفاعل لحمايتهخالد علي الخليج 365 2018-12-10
تتابع الجهات المختصة قضية محاولة سرقة باب أثري، يقع في مدينة جدة التاريخية، وتكررت محاولات سرقته.
وفي التفاصيل، تفاعلت هيئة السياحة والتراث مع نداء سفيرة النوايا الحسنة سابقًا، الإعلامية السعودية منى أبو سليمان، حول باب بيت بترجي العريق، وأكدت أنه تم تحويل ملاحظتها إلى الجهة المختصة.
ووجهت منى أبو سليمان نداء إلى الجهات المختصة عبر حسابها على تويتر لحماية باب بيت البترجي من السرقة مجددًا، وقالت: "يوم الأحد، ٩ ديسمبر، ومحاولة جديدة لسرقة الباب. واضح أن هناك مشتريًا جاهزًا، ويقال إن الوسيط يسكن بالقرب من زاوية السمان، وإنه يشتري الأجزاء المسروقة ويبيعها. المحاولات مستمرة ومستميتة".
يُشار إلى أن بيت بترجي الذي يقع في حارة الشام ضمن مدينة جدة التاريخية كان أول مقر للسفارة الأمريكية في جدة قبل ما يقارب 80 عامًا، ويتكون من ثلاثة طوابق، ويحتوي على العديد من الحجرات والمقاعد. فيما كان المنزل المجاور التابع لعائلة البترجي أيضًا مقرًّا لأولبعثة بريطانية للتنقيب عن النفط في السعودية. وتحرص الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأمانة جدة على ترميم هذين البيتين.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
08:45 PM
"منى أبو سليمان" وجَّهت نداء عبر تويتر لحماية بيت البترجي العريق
تتابع الجهات المختصة قضية محاولة سرقة باب أثري، يقع في مدينة جدة التاريخية، وتكررت محاولات سرقته.
وفي التفاصيل، تفاعلت هيئة السياحة والتراث مع نداء سفيرة النوايا الحسنة سابقًا، الإعلامية السعودية منى أبو سليمان، حول باب بيت بترجي العريق، وأكدت أنه تم تحويل ملاحظتها إلى الجهة المختصة.
ووجهت منى أبو سليمان نداء إلى الجهات المختصة عبر حسابها على تويتر لحماية باب بيت البترجي من السرقة مجددًا، وقالت: "يوم الأحد، ٩ ديسمبر، ومحاولة جديدة لسرقة الباب. واضح أن هناك مشتريًا جاهزًا، ويقال إن الوسيط يسكن بالقرب من زاوية السمان، وإنه يشتري الأجزاء المسروقة ويبيعها. المحاولات مستمرة ومستميتة".
يُشار إلى أن بيت بترجي الذي يقع في حارة الشام ضمن مدينة جدة التاريخية كان أول مقر للسفارة الأمريكية في جدة قبل ما يقارب 80 عامًا، ويتكون من ثلاثة طوابق، ويحتوي على العديد من الحجرات والمقاعد. فيما كان المنزل المجاور التابع لعائلة البترجي أيضًا مقرًّا لأولبعثة بريطانية للتنقيب عن النفط في السعودية. وتحرص الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأمانة جدة على ترميم هذين البيتين.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، تكرار محاولات سرقة باب أثري بجدة.. والجهات المختصة تتفاعل لحمايته ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن تكرار محاولات سرقة باب أثري بجدة.. والجهات المختصة تتفاعل لحمايته على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .