"الفتح" يُنهي عقد "هزازي".. وإصابة "نعماني" تمنعه من المشاركة

محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة نادي الفتح‬⁩ عقد اللاعب ماجد هزازي بالتراضي بين الطرفين، وقدمت إدارة النادي شكرها الجزيل للاعب خلال الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنين للاعب التوفيق خلال مسيرته القادمة.

بينما تأكد غياب المحترف الجزائري محمد نعماني عن المشاركة في التمارين لعدة أسابيع بعد الإصابة التي لحقت به في مواجهة الحزم.



فيما واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته اليومية، مساء اليوم الاثنين على ملعبه الرئيس بالأحساء استعدادًا لمواجهة الفيصلي ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الخميس المقبل بالأحساء.

