- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع "الفتح" يُنهي عقد "هزازي".. وإصابة "نعماني" تمنعه من المشاركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة نادي الفتح عقد اللاعب ماجد هزازي بالتراضي بين الطرفين، وقدمت إدارة النادي شكرها الجزيل للاعب خلال الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنين للاعب التوفيق خلال مسيرته القادمة.
بينما تأكد غياب المحترف الجزائري محمد نعماني عن المشاركة في التمارين لعدة أسابيع بعد الإصابة التي لحقت به في مواجهة الحزم.
فيما واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته اليومية، مساء اليوم الاثنين على ملعبه الرئيس بالأحساء استعدادًا لمواجهة الفيصلي ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الخميس المقبل بالأحساء.
"الفتح" يُنهي عقد "هزازي".. وإصابة "نعماني" تمنعه من المشاركةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10
أنهت إدارة نادي الفتح عقد اللاعب ماجد هزازي بالتراضي بين الطرفين، وقدمت إدارة النادي شكرها الجزيل للاعب خلال الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنين للاعب التوفيق خلال مسيرته القادمة.
بينما تأكد غياب المحترف الجزائري محمد نعماني عن المشاركة في التمارين لعدة أسابيع بعد الإصابة التي لحقت به في مواجهة الحزم.
فيما واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته اليومية، مساء اليوم الاثنين على ملعبه الرئيس بالأحساء استعدادًا لمواجهة الفيصلي ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الخميس المقبل بالأحساء.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
08:56 PM
أنهت إدارة نادي الفتح عقد اللاعب ماجد هزازي بالتراضي بين الطرفين، وقدمت إدارة النادي شكرها الجزيل للاعب خلال الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنين للاعب التوفيق خلال مسيرته القادمة.
بينما تأكد غياب المحترف الجزائري محمد نعماني عن المشاركة في التمارين لعدة أسابيع بعد الإصابة التي لحقت به في مواجهة الحزم.
فيما واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته اليومية، مساء اليوم الاثنين على ملعبه الرئيس بالأحساء استعدادًا لمواجهة الفيصلي ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الخميس المقبل بالأحساء.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "الفتح" يُنهي عقد "هزازي".. وإصابة "نعماني" تمنعه من المشاركة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "الفتح" يُنهي عقد "هزازي".. وإصابة "نعماني" تمنعه من المشاركة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .