المقاومة اليمنية تحذِّر من استمرار الانتهاكات الحوثية تجاه المدنيين في الحديدة

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حذَّرت المقاومة اليمنية من استمرار الانتهاكات والجرائم التي تقترفها مليشيات الكهنوت الحوثية تجاه المدنيين العزّل في مدينة الحديدة، وذلك عبر تكثيف قصفها الأحياء السكنية، والممتلكات العامةبمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ومن ضمنها استهداف منزل المواطن قاسم مكين في حي الربصة.
وأكدت المقاومة في بيانها أن المليشيات تقوم بحفر الخنادق وتلغيمها، وتحويل المنشآت العامة ومنازل المواطنين إلى متاريس وثكنات، وتجعل من المواطنين دروعًا بشرية.
وتؤكد المقاومة اليمنية أن الجرائم اليومية تجاه المدنيين لا يمكن السكوت عنها، وأنها ستعمل على إنقاذ وحماية أبناء الحديدة بكل الوسائل.. داعية المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤوليته إزاء الجرائم الحوثية بإدانتها أولاً، ثم بالعمل على إيقافها باعتبارها جرائم حرب، وتنسف أي جهود لإحلال السلام.
المقاومة اليمنية تحذِّر من استمرار الانتهاكات الحوثية تجاه المدنيين في الحديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10
حذَّرت المقاومة اليمنية من استمرار الانتهاكات والجرائم التي تقترفها مليشيات الكهنوت الحوثية تجاه المدنيين العزّل في مدينة الحديدة، وذلك عبر تكثيف قصفها الأحياء السكنية، والممتلكات العامةبمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ومن ضمنها استهداف منزل المواطن قاسم مكين في حي الربصة.
وأكدت المقاومة في بيانها أن المليشيات تقوم بحفر الخنادق وتلغيمها، وتحويل المنشآت العامة ومنازل المواطنين إلى متاريس وثكنات، وتجعل من المواطنين دروعًا بشرية.
وتؤكد المقاومة اليمنية أن الجرائم اليومية تجاه المدنيين لا يمكن السكوت عنها، وأنها ستعمل على إنقاذ وحماية أبناء الحديدة بكل الوسائل.. داعية المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤوليته إزاء الجرائم الحوثية بإدانتها أولاً، ثم بالعمل على إيقافها باعتبارها جرائم حرب، وتنسف أي جهود لإحلال السلام.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
08:29 PM
المليشيات تقوم بحفر الخنادق وتلغيمها وتحويل المنشآت والمنازل إلى ثكنات
حذَّرت المقاومة اليمنية من استمرار الانتهاكات والجرائم التي تقترفها مليشيات الكهنوت الحوثية تجاه المدنيين العزّل في مدينة الحديدة، وذلك عبر تكثيف قصفها الأحياء السكنية، والممتلكات العامةبمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ومن ضمنها استهداف منزل المواطن قاسم مكين في حي الربصة.
وأكدت المقاومة في بيانها أن المليشيات تقوم بحفر الخنادق وتلغيمها، وتحويل المنشآت العامة ومنازل المواطنين إلى متاريس وثكنات، وتجعل من المواطنين دروعًا بشرية.
وتؤكد المقاومة اليمنية أن الجرائم اليومية تجاه المدنيين لا يمكن السكوت عنها، وأنها ستعمل على إنقاذ وحماية أبناء الحديدة بكل الوسائل.. داعية المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤوليته إزاء الجرائم الحوثية بإدانتها أولاً، ثم بالعمل على إيقافها باعتبارها جرائم حرب، وتنسف أي جهود لإحلال السلام.
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المصدر : الخليج 365
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