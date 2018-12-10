مستشفى رويضة العرض يحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة

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نظَّم مستشفى رويضة العرض العام، بحضور مساعد مدير المستشفى عبدالله القحطاني، احتفالاً باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وذلك في الرويضة مول.
واشتملت الفعالية على كلمات عدة لعدد من الأطباء والفنيين في قسم التوعية الصحية والخدمة الاجتماعية والعلاج الطبيعي.
وقد شهدت الفعالية حضورًا جماهيريًّا كبيرًا لجميع فئات المجتمع.
وفي نهاية الاحتفال تم السحب على عدد من الجوائز بأرقام الحضور، طالت عددًا كبيرًا من الحاضرين، كما تم تسليم الدروع وشهادات الشكر للداعمين والمشاركين.
مستشفى رويضة العرض يحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10
نظَّم مستشفى رويضة العرض العام، بحضور مساعد مدير المستشفى عبدالله القحطاني، احتفالاً باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وذلك في الرويضة مول.
واشتملت الفعالية على كلمات عدة لعدد من الأطباء والفنيين في قسم التوعية الصحية والخدمة الاجتماعية والعلاج الطبيعي.
وقد شهدت الفعالية حضورًا جماهيريًّا كبيرًا لجميع فئات المجتمع.
وفي نهاية الاحتفال تم السحب على عدد من الجوائز بأرقام الحضور، طالت عددًا كبيرًا من الحاضرين، كما تم تسليم الدروع وشهادات الشكر للداعمين والمشاركين.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
08:18 PM
شهدت الفعالية حضورًا جماهيريًّا كبيرًا لجميع فئات المجتمع
نظَّم مستشفى رويضة العرض العام، بحضور مساعد مدير المستشفى عبدالله القحطاني، احتفالاً باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وذلك في الرويضة مول.
واشتملت الفعالية على كلمات عدة لعدد من الأطباء والفنيين في قسم التوعية الصحية والخدمة الاجتماعية والعلاج الطبيعي.
وقد شهدت الفعالية حضورًا جماهيريًّا كبيرًا لجميع فئات المجتمع.
وفي نهاية الاحتفال تم السحب على عدد من الجوائز بأرقام الحضور، طالت عددًا كبيرًا من الحاضرين، كما تم تسليم الدروع وشهادات الشكر للداعمين والمشاركين.
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المصدر : الخليج 365
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