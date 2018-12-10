"فورمولا إي" تجمع نجوم الهلال والنصر

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محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع لاعبو فريقي الهلال والنصر اليوم بعد أقل من 48 ساعة على مواجهتهما في دوريكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
والتقى اللاعبون خلال زيارتهم إلى مقر مهرجان "فورمولا إي"، حيث شاهدوا التجهيزات للحدث الذيستحتضنه الدرعية خلال الفترة من 13 -15 ديسمبر الجاري.
وشهد تجمع اللاعبين تحديات بكرة القدم وجولة بالسيارة لمشاهدة ترتيبات الحدث المرتقب.
يذكر أنه تواجد من الهلال علي الحبسي وعبدالله المعيوف وألبرتو بوتيا ومحمد جحفلي وكارلوس إدواردو، منالهلال، ومن النصر أحمد موسى.
"فورمولا إي" تجمع نجوم الهلال والنصرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10
اجتمع لاعبو فريقي الهلال والنصر اليوم بعد أقل من 48 ساعة على مواجهتهما في دوريكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
والتقى اللاعبون خلال زيارتهم إلى مقر مهرجان "فورمولا إي"، حيث شاهدوا التجهيزات للحدث الذيستحتضنه الدرعية خلال الفترة من 13 -15 ديسمبر الجاري.
وشهد تجمع اللاعبين تحديات بكرة القدم وجولة بالسيارة لمشاهدة ترتيبات الحدث المرتقب.
يذكر أنه تواجد من الهلال علي الحبسي وعبدالله المعيوف وألبرتو بوتيا ومحمد جحفلي وكارلوس إدواردو، منالهلال، ومن النصر أحمد موسى.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
08:03 PM
اجتمع لاعبو فريقي الهلال والنصر اليوم بعد أقل من 48 ساعة على مواجهتهما في دوريكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
والتقى اللاعبون خلال زيارتهم إلى مقر مهرجان "فورمولا إي"، حيث شاهدوا التجهيزات للحدث الذيستحتضنه الدرعية خلال الفترة من 13 -15 ديسمبر الجاري.
وشهد تجمع اللاعبين تحديات بكرة القدم وجولة بالسيارة لمشاهدة ترتيبات الحدث المرتقب.
يذكر أنه تواجد من الهلال علي الحبسي وعبدالله المعيوف وألبرتو بوتيا ومحمد جحفلي وكارلوس إدواردو، منالهلال، ومن النصر أحمد موسى.
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المصدر : الخليج 365
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