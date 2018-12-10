محايل 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس
نفذت كلية التقنية بمحايل اليوم، تجربة إخلاء فرضية لمبنى قسم الكهرباء بالتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة بالكلية, وذلك بمقرها على طريق مركز بحر أبو سكينه .
وتكون فريق الإخلاء من لجنة السلامة بقسم الكهرباء بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي والقطاع الصحي وشركة الكهرباء بالمحافظة.
وأوضح عميد كلية التقنية بمحايل محمد عسيري أن التجربة اشتملت على توجيه منسوبي القسم من المتدربين وأعضاء هيئة التدريب إلى نقاط التجمع، حيث تم التأكد من خلو القاعات والمكاتب والمعامل من جميع منسوبي الكلية، وتم إخلاء أكثر من 75 شخصاً من المبنى في وقت قصير ، فيما أصيب 5 أشخاص .
وأشار عسيري إلى أن هذه التجارب تساعد العاملين بالكلية على إخلاء المبنى في أسرع وقت ممكن في حالات الكوارث الطبيعية والصناعية باحترافية، مشيداً بجهود وتعاون إدارة الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي والقطاع الصحي والكهرباء بالمحافظة والدور الكبير الذي قاموا به في إنجاح هذه التجربة الفرضية وإسهامهم في تحقيق الهدف المنشود منها.
// انتهى //
21:00ت م
0269
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / تقنية محايل تنفذ تجربة إخلاء فرضية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .