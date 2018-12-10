السعودية اليوم / قادة الشرطة والأمن العرب يعقدون مؤتمرهم الثاني والأربعين بتونس بعد غدٍ الأربعاء

تونس 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسيعقد قادة الشرطة والأمن العرب مؤتمرهم الثاني والأربعين بعد غدٍ الأربعاء بالعاصمة التونسية بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان وكبار الأمنيين في مختلف الدول العربية بالإضافة إلى ممثلين لجامعة الدول العربية والمنظمات والهياكل الإقليمية والدولية ذات العلاقة.وسيناقش المؤتمر الذي ينتظر أن يفتتحه رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد وفقًا لبيان الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، عددًا من الموضوعات بينها مشروع إستراتيجية عربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية وإنشاء وحدة للأمن الإلكتروني تابعة للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وتوصيات مؤتمر رؤساء القطاعات الأمنية المختلفة واجتماعات اللجان التي عقدت في نطاق أمانة المجلس خلال العام الحالي 2018م بالإضافة إلى تقرير أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2018م.كما يستعرض المؤتمر وفق نفس البيان نتائج أعمال اللجنة المتخصصة بإعادة صياغة مشروع المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين بالإضافة إلى تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء إضافة إلى تجاربها في مجال الشرطة البيئية، وكذلك عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في إطار الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.// انتهى //21:00ت م0268