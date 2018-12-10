ذكرى البيعة / سمو مساعد رئيس هيئة تطوير منطقة حائل : ذكرى البيعة تمثل مسيرة عطاء متواصل لقائد عظيم منح شعبه ووطنه وأمته الوفاء والمحبة والإخلاص



حائل 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

أكد صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس هيئة تطوير منطقة حائل عضو مجلس الهيئة أن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود - حفظه الله - تمثل مسيرة عطاء متواصل لقائد عظيم منح شعبه ووطنه وأمته الوفاء والمحبة والإخلاص حتى أصبحت المملكة العربية

وعبر سموه عن اعتزاز الجميع بتوالي المنجزات والقفزات الكبرى والمكانة العالية التي تشهدها بلادنا على كافة الصعد التنموية والسياسية ، عاداً ما تشهده بلادنا من خطط استراتيجية لبرامج ومشروعات تنموية وتطويرية كبرى في كافة المجالات من خلال رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرامج التحول الوطني ما هي إلا انعكاساً لحرصه - أيده الله - على تعزيز مكانة المملكة تنموياً وسياسياً وسعياً لرفاه وراحة المواطن والمجتمع بأكمله .

وأكد سمو مساعد رئيس هيئة تطوير منطقة حائل أن هذه المناسبة السعيدة لذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تمثل نموذجاً لأصدق مشاعر الولاء وأروع صور التلاحم بين القيادة والشعب ، وتأكيداً لتجديد البيعة والولاء ، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان واستمرار مسيرة الإنجازات الكبرى في كافة مجالات التنمية والتطوير في بلادنا الغالية .

// انتهى //

20:52ت م

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حائل 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأكد صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس هيئة تطوير منطقة حائل عضو مجلس الهيئة أن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود - حفظه الله - تمثل مسيرة عطاء متواصل لقائد عظيم منح شعبه ووطنه وأمته الوفاء والمحبة والإخلاص حتى أصبحت المملكة العربية السعودية بهذه المكانة العالية عالمياً وفي كافة المجالات ولله الحمد رافعاً خالص التهنئة بهذه المناسبة الغالية .وعبر سموه عن اعتزاز الجميع بتوالي المنجزات والقفزات الكبرى والمكانة العالية التي تشهدها بلادنا على كافة الصعد التنموية والسياسية ، عاداً ما تشهده بلادنا من خطط استراتيجية لبرامج ومشروعات تنموية وتطويرية كبرى في كافة المجالات من خلال رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرامج التحول الوطني ما هي إلا انعكاساً لحرصه - أيده الله - على تعزيز مكانة المملكة تنموياً وسياسياً وسعياً لرفاه وراحة المواطن والمجتمع بأكمله .وأكد سمو مساعد رئيس هيئة تطوير منطقة حائل أن هذه المناسبة السعيدة لذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تمثل نموذجاً لأصدق مشاعر الولاء وأروع صور التلاحم بين القيادة والشعب ، وتأكيداً لتجديد البيعة والولاء ، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان واستمرار مسيرة الإنجازات الكبرى في كافة مجالات التنمية والتطوير في بلادنا الغالية .// انتهى //20:52ت م0267

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