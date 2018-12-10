السعودية اليوم / وزير الشؤون الخارجية التونسي ووزير الخارجية يزوران مركز الاتصال والإعلام بوزارة الخارجية



الرياض 3 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018م واس

قام معالي وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي يرافقه معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بزيارة اليوم إلى مقر مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية، حيث كان في استقبالهما مدير عام المركز أحمد بن محمد الطويان ومدراء الإدارات بالمركز.

واستمع الوزير الجهيناوي إلى شرح عن أعمال المركز الاتصالية والإعلامية، واطلع على برامج الدبلوماسية الرقمية

كما زار أقسام الإبداع والإنتاج المرئي والدراسات والأبحاث المتخصصة، واطلع كذلك على نماذج من أعمال المركز، وشاهد فيلماً من إنتاج قسم الابتكار الرقمي في المركز.

رافق معالي وزير الشؤون الخارجية التونسي ومعالي وزير الخارجية في زيارتهما، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، والوفد المرافق لوزير الشؤون الخارجية التونسي.

// انتهى //

19:46ت م

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الرياض 3 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018م واسقام معالي وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي يرافقه معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بزيارة اليوم إلى مقر مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية، حيث كان في استقبالهما مدير عام المركز أحمد بن محمد الطويان ومدراء الإدارات بالمركز.واستمع الوزير الجهيناوي إلى شرح عن أعمال المركز الاتصالية والإعلامية، واطلع على برامج الدبلوماسية الرقمية السعودية وما حققته المملكة من إنجازات في هذا المجال، وأجزاء من الاستراتيجية الاتصالية التي ينجزها المركز قدمها مكتب إدارة المشاريع بالمركز.كما زار أقسام الإبداع والإنتاج المرئي والدراسات والأبحاث المتخصصة، واطلع كذلك على نماذج من أعمال المركز، وشاهد فيلماً من إنتاج قسم الابتكار الرقمي في المركز.رافق معالي وزير الشؤون الخارجية التونسي ومعالي وزير الخارجية في زيارتهما، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، والوفد المرافق لوزير الشؤون الخارجية التونسي.// انتهى //19:46ت م0256

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