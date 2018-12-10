السعودية اليوم / رئيس الحكومة المغربية يجري مباحثات مع نظيره الإسباني على هامش المؤتمر الدولي حول الهجرة بمراكش



الرباط 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

أجرى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اليوم بمراكش مباحثات مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الحكومي حول الهجرة، الذي شهد المصادقة الرسمية على الميثاق العالمي حول هجرة آمنة ومنتظمة ومنظمة.

وبحث الجانبان قضايا ذات صلة بظاهرة الهجرة، واتفقا على ضرورة العمل والتعاون لمعالجة أصل الظاهرة، بإطلاق عدد من المشاريع المدرة للدخل، والمساعدة على تثبيت المهاجرين في بلدانهم الأصلية ومنحهم فرصة للعيش الكريم، وكذا ضرورة محاربة الجهات التي تتاجر في المآسي الإنسانية للمهاجرين.

وأعرب الجانبان عن قناعتهما المشتركة بوجوب تطوير الهجرة المنظمة، مما سيمكن من تحقيق هجرة آمنة، تضمن الاندماج الإيجابي للمهاجرين في بلدان الإقامة، وتضيق الخناق على ممتهني التهريب والهجرة غير القانونية.

// انتهى //

19:38ت م

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الرباط 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأجرى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اليوم بمراكش مباحثات مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الحكومي حول الهجرة، الذي شهد المصادقة الرسمية على الميثاق العالمي حول هجرة آمنة ومنتظمة ومنظمة.وبحث الجانبان قضايا ذات صلة بظاهرة الهجرة، واتفقا على ضرورة العمل والتعاون لمعالجة أصل الظاهرة، بإطلاق عدد من المشاريع المدرة للدخل، والمساعدة على تثبيت المهاجرين في بلدانهم الأصلية ومنحهم فرصة للعيش الكريم، وكذا ضرورة محاربة الجهات التي تتاجر في المآسي الإنسانية للمهاجرين.وأعرب الجانبان عن قناعتهما المشتركة بوجوب تطوير الهجرة المنظمة، مما سيمكن من تحقيق هجرة آمنة، تضمن الاندماج الإيجابي للمهاجرين في بلدان الإقامة، وتضيق الخناق على ممتهني التهريب والهجرة غير القانونية.// انتهى //19:38ت م0251

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