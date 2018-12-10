السعودية اليوم / نائب الرئيس اليمني يتسلم دعوة للرئيس اليمني للمشاركة في القمة العربية في تونس



الرياض 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

تسلم نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح دعوة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للمشاركة في القمة العربية الدورة العادية الثلاثين في تونس المزمع انعقادها في شهر مارس 2019 م.

وسلّم الرسالة معالي وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهناوي بحضور السفير التونسي لدى اليمن لطفي بن قايد.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

// انتهى //

19:36ت م

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الرياض 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واستسلم نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح دعوة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للمشاركة في القمة العربية الدورة العادية الثلاثين في تونس المزمع انعقادها في شهر مارس 2019 م.وسلّم الرسالة معالي وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهناوي بحضور السفير التونسي لدى اليمن لطفي بن قايد.وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.// انتهى //19:36ت م0250

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