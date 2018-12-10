السعودية | استكمال “جسر الملك حمد” بين السعودية والبحرين في 2027

نشر قبل 1 دقيقة - 8:17 مساءً, 10 ديسمبر 2018 م

المناطق - الرياض

استضافت شركة فلك للاستشارات ضمن لقائها التنفيذي الربع سنوي في غداء عمل سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، بحضور عدد من رواد الأعمال البحرينيين في كابيتال كلوب بالمنامة.

وفي مستهل اللقاء، قدَّم ضيف الشرف سعادة السفير نبذة شخصية عن حياته وأهم المحطات فيها، ثم استطرد سعادته حول العلاقات السعودية البحرينية وما يربطها من وشائج وصلات تاريخية، وما تشهده اليوم من تنامٍ كبيرٍ يفتح الآفاق لمستقبل مشرق وواعد. متوقعًا في هذا الصدد استكمال الجسر الجديد الذي يربط بين السعودية والبحرين في العام ٢٠٢٧م، وسيحدث نقلة نوعية كبيرة في دعم التجارة والسياحة بين بلدان الخليج العربي.

بعد ذلك، تحدث سعادة السفير عن آفاق المستقبل في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما تعيشه من تغيرات ونقلات نوعية في هذه المرحلة التاريخية من تاريخها الحديث. مؤكدًا سعادته أن السعودية تسير في الطريق الصحيح نحو مستقبل واعد، لافتًا إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد نهضة كبيرة، وأن حكومة خادم الحرمين الشريفين تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز بنية الاقتصاد وسوق العمل والتصدي للمتجاوزين لتوفير بيئة سليمة ومحفزة للنمو، داعيًا التجار وأصحاب الأعمال إلى اغتنام الفرصة والاستفادة من الازدهار الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في عدة مجالات مثل السياحة والبترول والترفيه والسيارات وتحلية وتكرير المياه. وأكد سعادته ضرورة الاستثمار في الشباب، مشددًا على ضرورة صقلهم وتزويدهم بالمهارات والكفاءات اللازمة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أهمية التخصصات الهندسية ونظم المعلومات في دعم التنمية الاقتصادية المنشودة.

وأشار إلى تنامي دور السياحة في الاقتصاد السعودي، مبينًا السياحة لها موقع مهم ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، موضحًا في الوقت نفسه أن آلاف السواح يتقدمون الآن بطلب تأشيرات سياحية لزيارة السعودية بفضل الاستثمار في السياحة.

وفي سياق منفصل، أكد سعادة السفير أن المملكة العربية السعودية لن تتخلى أبدًا عن مبادئها الإسلامية وعن دورها الأساسي في خدمة الإسلام والمسلمين بشكل عام، وخدمة الحرمين الشريفين بشكل خاص، مشيرًا إلى أن أسس الدين متجذرة في النفوس، وأن التغييرات لا تستهدف المساس بالقيم الدينية، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الشعب السعودي وخصوصًا الشباب متعطش للتغيير الإيجابي في البلاد. موضحًا أن دور المرأة في السعودية ومكانتها تكبر في كل يوم مع التشجيع والدعم الملحوظ في كافة المجالات.

ومثَّل شركة فلك للاستشارات في غداء العمل كل من: الرئيس التنفيذي للشركة السيد سهيل بن غازي القصيبي، والمدير التنفيذي السيدة منيزا ديوان، والمدير التنفيذي السيد جتندر شيكوات، والاستشاري السيد محمد عبدالصالح، فيما حضر الغداء عدد من رواد الأعمال، وهم: السيد سمير الوزان الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية القابضة، والسيدة اسمهان حسن بوخوة المدير المالي لمجموعة حسن بوخوة، والسيد خالد ترك المدير العام لمجموعة ترك، وميرنا الأشقر من البنك الأهلي، والكاتب والإعلامي السيد لؤي الشريف.

وعلى هامش الغداء التنفيذي، أبدى السيد سهيل القصيبي الرئيس التنفيذي لفلك للاستشارات سعادته باللقاء وبما تضمنه من أحاديث مهمة وودية. معربًا عن امتنانه لسعادة الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين على تفضله بحضور الغداء التنفيذي ليكون ضيف الشرف فيه.

وقال القصيبي: “لقد كان اللقاء فرصة مهمة ورائعة لنستمع من سعادة السفير عن العلاقات البحرينية السعودية، وعن الفرص التجارية والاقتصادية في السعودية في ظل ما تشهده من تغيرات مهمة، ونعتقد أن مثل هذه اللقاءات الودية والصريحة ضرورية لرواد الأعمال لمتابعة التطورات ومعرفتها عن قرب”.

وأضاف: “نحن في فلك للاستشارات، مهمتنا هي بناء اقتصادات أقوى ومجتمعات أكثر سعادة من خلال تحرير الإمكانيات البشرية والتجارية، ونهدف إلى المساهمة الإيجابية في تحسين الاقتصاد البحريني، لذلك نحرص على عقد لقاءات نوعية تخدم المجتمع الاقتصادي”.

وتابع: “الغرض من هذا الغداء هو الحصول على حوار متمدن وفعال بخصوص الاقتصاد السعودي والاقتصاد البحريني والمناخ التجاري في البلدين الشقيقين من خلال مشاركة الأفكار، بالإضافة الى معرفة ما يحدث من مستجدات على مستوى المشاريع والرؤى الحكومية والوقوف على آخر التطورات”.

والجدير بالذكر أنَّ فلك للاستشارات هي شركة رائدة في مجال الاستشارات الاستراتيجية والابتكارية، وتهدف إلى بناء اقتصاديات أقوى ومجتمعات أكثر سعادة من خلال تحرير الإمكانيات البشرية والتجارية، وتقيم فلك للاستشارات غداءً تنفيذيًّا ربع سنوي منذ العام 2015 تستضيف فيه قادة القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وقد حظيت هذه الفعالية بنجاح لافتٍ جدًّا وترحيب كبير من المشاركين.