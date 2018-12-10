شكرا لقرائتكم المزروعي: أوبك لن تتأثر بخروج قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي يوم الاثنين في أبوظبي إن خروج دولة قطر من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك لن يؤثر على استمرار الإنتاج.

وأضاف المزروعي أن الإمارات لا تفهم قرار قطر بالخروج من المنظمة، التي قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة الأسبوع الماضي إنه استراتيجي.

والمعروف أن قطر، هي من أصغر منتجي النفط في أوبك قد اعترفت بعدم جود تأثير لها في المنظمة التي تتحكم في أسعار النفط العالمية وبالتالي الاقتصاد العالمي.

وتضخ قطر 600 ألف برميل يوميا من النفط، مقارنة مع إنتاج المملكة الذي يصل إلى 11 مليون برميل يوميا.

وكانت قطر قالت على لسان وزيرها سعد الكعبي الأسبوع الماضي:” نحن لاعب صغير للغاية ولا قول لنا فيما يحدث.. عمليا هذا أمر غير فعال، وبالتالي بالنسبة لنا من الأفضل التركيز على إمكانية النمو الكبيرة لدينا”.

والمعروف أن منظمة أوبك هي منظّمة عالمية، تأسّست في بغداد عام 1960 تضم اثنتي عشرة دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق إيراداتها الرئيسية. ويعمل أعضاء أوبك لزيادة العائدات من بيع النّفط في السّوق العالمية.

بدأت أوبك بخمسة بلدان مؤسّسة وهي الكويت والسعودية والعراق وإيران وفنزويلا، لكن منذ ذلك الحين قد تمّ إضافة 8 دول أخرى.

واعتبارًا من يناير 2017، أصبح أعضاء أوبك 13 عضوًا، 6 منهم في الشرق الأوسط (غرب آسيا)، و5 في أفريقيا و2 في أمريكا الجنوبية.

وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يمثل معدل إنتاج النفط في منظمة أوبك بما في ذلك مكثفات الغاز الطبيعي 42 في المائة من إجمالي إنتاج النفط في العالم في عام 2015، وشكلت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك 73 في المائة من احتياطيات النفط المثبتة في العالم، 48 في المائة منها في الدول الست في الشرق الأوسط.

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