شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: برامج إعداد المعلم الجديدة لا تؤثر على توظيف الخريجين السابقين والملتحقين قبل تطبيقها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكدت وزارة التعليم أن تطبيق برامج إعداد المعلم الجديدة لا يؤثر على فرص توظيف خريجي برامج إعداد المعلم السابقين ومن التحقوا بهذه البرامج قبل تطبيق البرامج الجديدة.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه في «تويتر»، فقد صدر العام الماضي قرار الوزارة بإيقاف القبول في برامج إعدادالمعلم بمرحلةالبكالوريوس، ما عدا برامج رياض الأطفال، ونفذ الإيقاف بدءاً من هذا العام 1440/1439، ولم يمس الإيقاف الطاقة الاستيعابية للجامعات؛ لأن البرامج وجهت إلى المجالات العلمية والأدبية البحتة، مع فصلها عن الشق التربوي.

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قد وجه اليوم (الاثنين) مديري الجامعات في المملكة بفتح برامج إعداد المعلم اعتبارا من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1441/1440 على أن تكون في مستوى الدراسات العليا ما عدا برنامج إعداد معلمة الطفولة المبكرة فتكون في مستوى البكالوريوس.

ويأتي هذا القرار بعد أن دعت لجنة تطوير إعداد المعلم في الوزارة إلى إيقاف القبول في برامج إعداد المعلم بكليات التربية الحالية، ليكون مواكباً لرؤية المملكة 2030 التي تضمنت التجديد في سياسة إعداد المعلم، حيثُ نص الهدف الإستراتيجي الثاني ضمن أهداف وزارة التعليم «على تحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم وتطويرهم»، كما نص الهدف الإستراتيجي السابع على «تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل».