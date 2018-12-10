شكرا لقرائتكم خبر عن العواد: مدينة الملك سلمان للطاقة إشراقة جديدة للمملكة بتحويلها إلى قوة صناعية رائدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) عبر وزير الإعلام عواد العواد عن تدشين الأمير عبر وزير الإعلام عواد العواد عن تدشين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مدينة الملك سلمان للطاقة اليوم (الاثنين)، بأنها إشراقة جديدة للمملكة نحو آفاقٍ أرحَب بتحويلها إلى قوة صناعية رائدة. وأضاف العواد عبر حسابه في "تويتر": "هنا وطنٌ ماضٍ إلى العلياء، بعزم سواعد لا تكلّ العمل، ونفوس لا تملّ الطموح والرفعة والسمو".



شكرا لقرائتكم خبر عن العواد: مدينة الملك سلمان للطاقة إشراقة جديدة للمملكة بتحويلها إلى قوة صناعية رائدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .